Zbudują miasto, jakiego nie ma nigdzie. Projekt pochłonie setki milionów zł

Działania te mają na celu pobudzenie gospodarki kraju, który znacząco polega na pomocy zewnętrznej, energii wodnej i turystyce. Bhutan boryka się również z wysokim bezrobociem wśród młodzieży, sięgającym prawie 30 proc., co skłania wielu młodych Bhutańczyków do emigracji, m.in. do Australii.