Hit listopada i grudnia. Szaleństwo świątecznych jarmarków zacznie się na dniach

- Co ciekawe, Kopenhaga to jeden z najtańszych kierunków na świąteczną podróż, jeśli naszym celem są jarmarki – obecnie można znaleźć sporo połączeń do duńskiej stolicy tam i z powrotem, za które zapłacimy mniej niż 200 zł od osoby - mówi Deniz Rymkiewicz. 80 proc. noclegów w duńskiej stolicy jest już niedostępnych. Pozostałe wcale nie szokują cenami, jakich można by się spodziewać po Skandynawii. Skromne pokoje w centrum znajdziemy już od 300 zł.