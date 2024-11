Zdjęcia z Cypru. "Porównując do naszych, to śmiesznie tanio"

Kosmiczne ceny parkingów nad morzem w sezonie to temat, który irytuje turystów od lat.

Jakież było nasze zdziwienie, gdy dostaliśmy zdjęcia cen parkingów w turystycznej perełce Cypru - mieście Larnaka. Za cały dzień postoju trzeba tam zapłacić 2 lub 3 euro (8,70 lub 13 zł). W Polsce nie do pomyślenia nawet na parkingach w miastach.

- Porównując do naszych, to śmiesznie tanio - opowiada nasza dziennikarka, która wybrała się do Larnaki.