Ukochana wyspa Polaków. Nawet jesienią 30 st. C i rajskie plaże

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.

Trzy tysiące godzin słońca w roku i łagodne zimy sprawiają, że Cypr to jedno z niewielu miejsc w Europie, w których sezon trwa przez cały rok. Kusi to coraz więcej Polaków - liczba turystów z kraju nad Wisłą rośnie w imponujący sposób.

Polacy w czołówce wśród turystów wypoczywających na Cyprze

W 2023 r. Polska znalazła się na trzecim miejscu pod względem liczby odwiedzających Cypr turystów. Najwięcej osób na Cypr w minionym roku przybyło z Wielkiej Brytanii (ok. 34 proc. ogólnego ruchu turystycznego), Izraela (niecałe 11 proc.) i Polski (ok. 7 proc.). Wypoczywało tam 273 tys. naszych rodaków. Rok wcześniej - było ich prawie 90 tys. mniej - jedynie 186 tys.

W tym roku nie zwalniamy i szykuje się kolejny rekord. Przez pierwsze półrocze Cypr odwiedziło ponad 110 tysięcy turystów z Polski.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak informuje portal Cyprus Mail, do czerwca br. liczba gości z Polski wyniosła 110 tys., o prawie 22 proc. więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Podczas wakacji - w lipcu i sierpniu - także byliśmy na trzecim miejscu w rankingu narodów najchętniej odwiedzających Cypr, wyprzedzając turystów z Niemiec i Szwecji.

Cypr - hit jesieni

Choć lato się skończyło, sezon na Cyprze trwa w najlepsze. W tym tygodniu słupki rtęci codziennie mają wskazywać ok. 30 st. C, a niebo ma być bezchmurne. Nic dziwnego, że Polacy chętnie wybierają to miejsce na jesienny wypad.

Trzecia co do wielkości wyspa na Morzu Śródziemnym kusi krystalicznie czystą wodą, która zachęca do kąpieli, a infrastruktura uprzyjemnia wypoczynek. Na fanów zwiedzania czeka z kolei masa interesujących miejsc.

- Cypr już od kilku lat znajduje się w czołówce kierunków turystycznych najczęściej wybieranych przez klientów biur podróży - mówi Marzena German z Wakacje.pl. - Latem stawiamy chętnie na wypoczynek na pięknych plażach wschodniego wybrzeża, przed i po sezonie częściej zwiedzamy. Po zabytki starożytności udajemy się w kierunku zachodnim, aż do Pafos - to właśnie tam znajduje się słynna Skała Afrodyty, miejsce, w którym bogini piękności wyłoniła się z morskiej piany - mówi.

Skała Afrodyty przyciąga także zakochanych © Adobe Stock | Pawel Kazmierczak

Ze względu na Afrodytę okolice Pafos są chętnie wybierane jako miejsce na ślub. Zjeżdżają tu pary z całego świata, a najpopularniejsza świątynia to kościółek Agios Georgios położony tuż nad wodą.

Ale Pafos to dużo więcej niż słynna skała. Przed wiekami był stolicą i do dziś na każdym kroku można zobaczyć dowody dawnej świetności, dzięki którym został wpisany na listę UNESCO. Do największych atrakcji należy średniowieczny zamek, który znajduje się u wejścia do portu. Dużo większe wrażenie robią jednak Grobowce Królewskie. Starożytna nekropolia powstała między IV w p.n.e. i III w n.e. Nazwa jest myląca – chowano tu głównie arystokratów, a nie królów. Nazwa odnosi się raczej do rozmiarów i rozmachu, z jakim kompleks został zbudowany.

- Jeśli chcemy spędzić czas bardziej aktywnie, jedziemy w interior, w góry Trodos, które są również świetnym miejscem na bliższe przyjrzenie się kulturze i tradycji Cypru - dodaje Marzena German.

Laguny Cypru zachwycą każdego © Adobe Stock

Cypr - ile kosztują wakacje na wyspie?

Ekspertka podkreśla, że Cypr jest na tyle różnorodny, że łatwo dopasować ofertę pod kątem budżetu. - Można zamieszkać w luksusowych hotelach, ale też w butikowych obiektach czy całkiem niewielkich hotelikach. Dzięki szerokiej siatce połączeń lotniczych - głównie tanimi liniami, biura podróży mogą stworzyć atrakcyjne pakiety o niemal dowolnej długości pobytu - wyjaśnia.