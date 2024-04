Żelazowa Wola to dopiero początek. Śladami Fryderyka Chopina

Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie

Mimo że Fryderyk Chopin nie mógł wrócić do ojczyzny, nigdy o niej nie zapomniał. Zgodnie z ostatnią wolą, po śmierci jego serce przetransportowano nielegalnie do Polski. Trudnego zadania podjęła się starsza siostra kompozytora – Ludwika Jędrzejewiczowa, która czuwała przy łóżku brata do momentu jego zgonu. To właśnie jej przekazał swoją nietypową prośbę.