Zgubili dziecko na lotnisku w Warszawie. Polska piosenkarka je uratowała

Dziecko zgubiło się na lotnisku

- Mój brak wiary w ludzkość jeszcze bardziej się pogłębił - zaczyna wywód. Przejęta Skarbek opowiedziała, że lotnisko było wyjątkowo zatłoczone, a gdy do rozpoczęcia boardingu miała 10 minut, nagle zauważyła małą dziewczynkę w wieku ok. 4-5 lat. - Niesamowicie płakała, krzyczała wołała: "mama, dada", była straumatyzowana, roztrzęsiona - opowiada piosenkarka. - Byłam jedyną osobą, która słysząc te rozpaczliwe krzyki dziewczynki (...) podbiegła do tego dziecka. Biegnąc widziałam, jak mija dziesiątki osób, które zupełnie nie zwracają na to uwagi. Finalnie podbiegłam do tej dziewczynki, zaczęłam pytać, co się stało, czy się zgubiła. Okazało się, że nie mówi ani po polsku ani po angielsku. Mówiła tylko po rosyjsku.