Ziemia oddycha. Niezwykły film z Auckland wzywa do solidarności

Nowa Zelandia słynie z dziewiczej, imponującej przyrody. Turystyka krajowa rozwija się w imponującym tempie. Co roku Nową Zelandię odwiedza ponad milion turystów i liczba ta stale rośnie. Jednak Nowozelandczycy, jak mało która nacja, wykazują się wielkim rozsądkiem w podejściu do naturalnych zasobów.

Dlatego dostrzegają, że czasy pandemii koronawirusa to dla Ziemi niezwykła szansa. Na stronie Visit Auckland, zachęcającej do odwiedzenia największego miasta w kraju, pojawił się film, Papatūānuku oddycha (Papatūānuku is breathing), który pokazuje zjawiskową, nowozelandzką przyrodę, a jednocześnie nawołuje do wytrwania w zasadach izolacji.