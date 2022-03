Zima 2022/23 już w biurach podróży. Nowe kierunki zachwycają

Pierwszą z nich jest tajska wyspa Phuket. To jedna z najważniejszych wizytówek Tajlandii, słynąca z doskonałej infrastruktury turystycznej, ciągnących się kilometrami piaszczystych plaż, doskonałej kuchni oraz mnóstwa okazji do uprawiania sportów wodnych. Do tego azjatyckiego raju będzie można polecieć Dreamlinerem z Warszawy i z Katowic. Cena tygodniowego pobytu zaczyna się od 4499 zł za osobę.