Wakacje 2022. Ostatni moment na rezerwację wycieczki z wysokim rabatem

Gwarancja niezmienności ceny

Jedną z korzyści wczesnej rezerwacji wakacji jest też gwarancja niezmienności ceny dostępna wciąż przy wybranych ofertach do końca marca. To dodatkowy pakiet, w ramach którego organizator gwarantuje, że cena wycieczki nie ulegnie zmianie do dnia wyjazdu, nawet w sytuacji, gdyby ceny paliwa lotniczego czy kursów walut znacząco wzrosły.