Zima uderzyła na Majorce. "Dwa dni wcześniej można było korzystać ze słońca"

Aemet oczekuje, że huragan Juliette będzie powodować niskie temperatury i silne zimne wiatry w całym kraju i na Balearach aż do czwartku 2 marca. Mieszkańcy i turyści muszą więc uzbroić się w cierpliwość. Na przyszły tydzień zapowiadane są słoneczne dni i temperatura zbliżona do nawet 20 st. C.