Dolina Zillertal. Polacy jeżdżą tam głównie zimą, a to spory błąd

Informacje praktyczne

Do Doliny Zillertal możemy oczywiście dojechać samochodem z Polski, ale warto podkreślić, że rozbudowany system komunikacji publicznej sprawia, iż praktycznie nie jest on potrzebny na miejscu. Z tego względu warto rozważyć dojazd pociągiem do Jenbach (bezpośrednio z Monachium, Berlina czy Hamburga — gdzie z Polski dotrzemy samolotem, pociągiem lub autokarem), a następnie autobusem lub koleją Zillertal do konkretnego miejsca w dolinie. Z kolei lotnisko znajdujące się najbliżej doliny to Innsbruck, oddalone jest o ok. 50 km.