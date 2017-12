Zimowy wypad. Gdzie do ciepłego kraju z krótkim lotem?

Egipt, Turcja i Malta zimą? Zdecydowanie tak! To o tej porze roku topowe ciepłe lokalizacje z najkrótszym z możliwych przelotów z Polski. W dodatku ceny kuszą jak nigdy. Za kilkaset zł można wypocząć w świetnych warunkach.

Zimowy urlop na plaży to najlepszy pomysł!

Na etapie planowania rodzinnych wakacji warto sprawdzić, jak długi jest lot z Polski. Im krótszy tym lepiej dla wszystkich. Nie ma bowiem konieczności wymyślania dodatkowych atrakcji dla dzieci na czas lotu jeśli wybierzemy kraj oddalony od naszej ojczyzny jedynie o ok 3 godzinny przelot. Oto najlepsze kraje na urlop w tym sezonie z przyjemną pogodą oraz przystępnymi cenami pobytu i atrakcji turystycznych.

Malta – styczeń na rajskiej plaży

Tydzień na maltańskiej plaży w mroźnym w naszym kraju styczniu, to świetny plan. Nie doświadczymy co prawda upałów, ale na Malcie będziemy mieć idealną okazję do spokojnego wypoczynku oraz zwiedzania okolicy podczas wycieczek fakultatywnych lub na własną rękę. Nocami temperatura może oscylować wokół 10 st. C, w dzień w najchłodniejszym miesiącu będzie minimalnie 16 st. C, ale za to ilość słońca zimą jest powalająca. Niższe ceny zorganizowanych wakacji szczególnie przyciągają właśnie w styczniu. Wycieczki kosztują nawet mniej niż 600 zł (z przelotem i hotelem w cenie).

Z oferty obszernej bazy noclegowej na Malcie wybraliśmy kilka ciekawszych hoteli. I tak decydując się na wycieczkę z przelotami z portu lotniczego w Poznaniu i dwoma posiłkami dziennie do Mellieha Bay, tanio spędzimy tydzień bezpośrednio przy piaszczystej plaży. Obiekt ten, usytuowany na północy wyspy, dysponuje zadbanym ogrodem, kuchnią z pysznymi daniami oraz świetnym widokiem na zatokę. Z okien hotelu rozciąga się panorama na miasteczko.

Nieco na wschód, poruszając się wzdłuż maltańskiego wybrzeża, znajdziemy hotel Qawra Palace. W cenie tygodniowej wycieczki w drugiej połowie stycznia są przeloty z portu lotniczego w Katowicach do Luqa, transfery oraz zakwaterowanie z dwoma posiłkami dziennie. Obiekt leży przy ładnej promenadzie nadmorskiej, nieopodal miejscowości Qawra oraz Bugibba. To doskonały przykład dobrego stosunku jakości do ceny z cenioną restauracją.

Turcja – najtańsze oferty w styczniu

W ok. 3,5 godziny dolecimy z Polski do Turcji. Nikt nie zdąży się znudzić w samolocie albo ostatecznie utnie sobie regeneracyjną drzemkę. Na miejscu czeka wspaniała pogoda, bo o tej porze roku 20 st. C w dzień to opcja gwarantowana, zwłaszcza jeśli wybierzemy ciepłą Riwierę Turecką. Warto się jednak przygotować na nieco chłodniejsze wieczory. Styczeń to doskonały czas na zwiedzanie kraju, bez wszechobecnych tłumów i lejącego się z tureckiego nieba żaru.

Paloma Renaissance Beach Resort & Spa to doskonały przykład hotelu w Turcji, do którego nie będziemy mieli zastrzeżeń. Usytuowany jest na południe od kurortu Antalya na Riwierze Tureckiej, bezpośrednio przy ładnej, czystej plaży z kamienistym wejściem do wody. Dysponuje widokiem na góry, nowoczesnymi wnętrzami i dużym terenem zielonym – lasem z sosnami i palmami. Dogadamy się tutaj po angielsku bądź niemiecku.

Kolejnym wartym polecenia obiektem jest również pięciogwiazdkowy Side Star Elegance (ex. Asteria) nieopodal kurortu Side. Przeloty odbywają się na linii Poznań - Antalya, a hotel reprezentuje bardzo wysoki poziom. Chwalone są tutejsze posiłki, drinki, nowoczesny wystrój pokoi, czystość, widoki z okien, spokojna lokalizacja, bezpłatny serwis plażowy, a także wyposażenie beachbarów, wchodzące w skład formuły all inclusive.

Egipt zimą z Polski

Zimowy urlop w Egipcie to pewniak. Zwłaszcza, że przeloty z Polski trwają nie dłużej niż 4 godziny. Aby zaoszczędzić, można wybrać także oferty z przelotami np. z Berlina. Czasem wycieczki ze stolicy Niemiec są dużo tańsze.

W dodatku to najcieplejszy z tych trzech kierunków. 22 st. C w ciągu dnia w styczniu w Egipcie i podobna temperatura wody morskiej w połączeniu z 7 godzinami pełnego nasłonecznienia brzmią niezwykle kusząco.

Warto wybrać się do hotelu Three Corners Sea Beach w Marsa El Alam - do tego miasta dolecimy z Katowic. Oferta 7-dniowego all inclusive będzie idealnym rozwiązaniem na zimowy urlop w styczniu dla rodzin z dziećmi bądź grup znajomych i przyjaciół. Obiekt ma swoją plażę z pomostem oraz rafę koralową, a w ramach wyżywienia bez ograniczeń także możliwość korzystania z grill baru, oferującego przekąski.

Już 4 stycznia z lotniska Chopina w Warszawie polecieć można do Hurghady. Za tygodniowe wakacje z pełnym pakietem w hotelu Hilton Long Beach zapłacimy o połowę mniej! Warunki pobytu są naprawdę znakomite, miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą tutaj wybierać chociażby spośród możliwości gry w tenisa ziemnego, squasha, golfa, koszykówkę, uprawiania aerobiku, na miejscu także siłownia, jacuzzi, animacje i własna rafa koralowa, należąca do obiektu.