Złote Piaski czy Słoneczny Brzeg? Która plaża jest dla ciebie?

W Bułgarii każdy turysta znajdzie coś dla siebie. Osoby, które preferują zwiedzanie zabytków, powinny zainteresować się okolicami Dunaju. Na obrzeżach Sofii wznosi się natomiast masyw Witosza, który latem przyciąga trekkingowców, a zimą narciarzy. Jeśli jednak chodzi o wypoczynek nad Morzem Czarnym, to wybór jest nieco trudniejszy: trzeba zdecydować się na Słoneczny Brzeg lub Złote Piaski?

Plaża w pełnym słońcu

Każde z tych miejsc ma swoje zalety, które warto poznać przed wybraniem się w podróż. Słoneczny Brzeg, jak sama nazwa wskazuje, jest najbardziej nasłonecznionym miejscem na całym bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego. To również największy i najchętniej odwiedzany kurort w Bułgarii, w jego skład wchodzi ponad 600 hoteli i 400 restauracji. Jeśli więc nie wyobrażasz sobie urlopu bez gwaru i towarzystwa innych turystów, warto wybrać Słoneczny Brzeg. Okolica świetnie nadaje się do zwiedzania z całą rodziną. Dzieci będą szczególnie zainteresowane wizytą w jednym z kilku ogromnych Aquaparków. Słoneczny brzeg to również doskonała baza wypadowa do wszystkich najważniejszych miejsc regionu: Warny, Sofii, a nawet Stambułu. Warto skorzystać z wycieczek fakultatywnych lub samemu pokusić się o zwiedzanie okolicy.

Na uwagę zasługuje też miasto Nesebyr, które przez wielu uznawane jest za najpiękniejsze w całej Bułgarii. Półwysep połączony z lądem jedynie wąskim, krętym przesmykiem mieści drobne miasteczko z charakterystycznymi, wąskimi uliczkami, domkami z wykuszami oraz dachami z czerwonych dachówek. Część budynków pamięta jeszcze czasy upadku Cesarstwa Bizantyńskiego. W latach 80. wpisano Nesebyr na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jednym z najsłynniejszych zabytków tej niewielkiej miejscowości jest Cerkiew Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – jedyna spośród ponad trzydziestu świątyń na półwyspie, w której wciąż odprawia się nabożeństwa. Podczas wycieczki do Nesebyr warto wstąpić do portu – nie tylko po to, by spróbować tamtejszych owoców morza, ale również dlatego, że stamtąd rozpościera się przepiękny widok na cały Słoneczny Brzeg.

Bułgarska żyła złota

W przeciwieństwie do Słonecznego Brzegu, Złote Piaski są o wiele bardziej zacisznym miejscem. W ciągu dnia znajdziesz tam dużo mniej turystów, a rozciągający się przy samej plaży las nie tylko zapewnia upragniony cień, ale również zachęca do pieszych wędrówek na łonie natury. Jednym z wartych do odwiedzenia miejsc jest skryty w cieniu drzew bułgarski monastyr Aładża, wykuty w litej skale. Złote Piaski to również doskonałe miejsce dla osób, które pragną zaznać prawdziwego nocnego życia. O ile w dzień jest tam stosunkowo pusto, to wieczorem, wraz z otwarciem klubów, okolica budzi się do życia. Jeżeli więc zastanawiasz się nad wakacyjnym wypadem za granicę ze znajomymi, to okolice Warny będą dla ciebie idealnym miejscem.

Podsumowując, Złote Piaski to doskonałe miejsce dla osób, które stronią od gwarnych plaż i restauracji, a jednocześnie pragną poznać prawdziwe nocne życie w jednym z największych nadmorskich kurortów. Słoneczny Brzeg to natomiast miejsce doskonałe dla rodzin z dziećmi i tych, którzy chcą odpocząć w najbardziej nasłonecznionym miejscu Bułgarii.