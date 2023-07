Złote Pinezki 2023 przyznane. Te miejsca trzeba zobaczyć

Planując wycieczkę na Opolszczyznę, koniecznie trzeba znaleźć czas na zobaczenie Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Zachowany do dziś wystrój rzeźbiarski bramy wjazdowej zaliczany jest do najcenniejszych zabytków sztuki odrodzenia. A w krypcie grobowej świątyni zamkowej pw. św. Jadwigi pochowanych jest co najmniej 43 przedstawicieli rodziny książęcej, co czyni ją największą nekropolią dynastii Piastów.