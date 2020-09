Zmiana czasu na zimowy 2020. Kiedy będziemy musieli przestawić zegarki?

Wiele osób poszukuje w sieci informacji na temat zmiany czasu z letniego na zimowy. Druga zmiana godziny w 2020 r. nastąpi w nocy z soboty 24 października na niedzielę 25 października. O godz. 3:00 przesuniemy wskazówki zegara o godzinę do tyłu, czyli na 2:00. Na szczęście w większości przypadków zegarki przestawią się automatycznie – mowa np. o smartfonach. Ponadto przesunięcie godziny do tyłu oznacza, że będziemy spać o 60 minut dłużej.

W Polsce zmiana czasu została wprowadzona po raz pierwszy w 1919 r. Do 1995 r. czas letni w naszym kraju był odwoływany w ostatnią niedzielę września (a wprowadzany w ostatnią niedzielę marca tak, jak obecnie). Wcześniej dni zmiany czasu w Polsce były ogłaszane w Monitorze Polskim i tak na przykład w 1964 r. zmiana czasu na letni nastąpiła dopiero 31 maja, a na zimowy 27 września.

We wrześniu 2018 r. Komisja Europejska złożyła wniosek w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu. W uzasadnieniu napisano, że po raz pierwszy zmianę czasu wprowadziły Niemcy i Francja, już w czasie I wojny światowej. Miało to na celu oszczędzanie węgla używanego do oświetlenia.