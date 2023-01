Zmiany dla podróżnych. Ten kraj wraca do restrykcji wjazdowych

Zgodnie z nowymi zasadami, wszyscy wjeżdżający do tego azjatyckiego kraju zobowiązani są do okazania certyfikatu potwierdzającego pełne zaszczepienie. Osoby, które tego dokumentu nie posiadają, mogą również przedstawić negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa, wykonanego maksymalnie 72 godziny przed rozpoczęciem podróży. Co ciekawe, nie są uwzględniane testy antygenowe.