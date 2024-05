Zmiany w Łotwie. Wraca historyczna nazwa Moskiewskiego Przedmieścia

To kolejne miejsce w Łotwie, które rezygnuje z prorosyjskich nazw

Lokalna telewizja LSM przypomniała, że w ubiegłym roku także Park Łatgalski oraz ulica Łatgalska odzyskały swoje historyczne nazwy, odnoszące się wcześniej do rosyjskiej stolicy. Łatgalia to historyczna kraina we wschodniej części Łotwy.