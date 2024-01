Polka jest pierwsza na świecie. Jej wyczyn przejdzie do historii

Nie. Tę kategorię stworzyłam sama, a dokładnie napisałam pismo z prośbą o jej stworzenie dla kobiet, bo wcześniej takie rekordy bili tylko mężczyźni. We wniosku wyznaczyłam minimalny czas na 1,5 godziny. Ale wiadomo, że człowiek dąży do jak najlepszych wyników. Ja miałam takie postanowienie, że spróbuję przekroczyć 3 godziny i 28 sekund. Był to w tamtym dniu oficjalny męski rekord. Równocześnie dwóch panów, także z Polski, starało się go pobić. Jednemu już się to udało, drugi wynik jest jeszcze weryfikowany. Gratuluję obu.