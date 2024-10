Znamy ceny skipassów w Polsce na sezon 2024/25. Taniej czy drożej niż w Alpach?

Na razie na stronie PKL dostępne są jedynie karnety na cały sezon zimowy (od otwarcia pierwszego ośrodka do zamknięcia ostatniego, maksymalnie do 5 maja 2025 r.). Do 31 sierpnia 2024 r. można było zakupić skipass za 1999 zł, obecnie - do końca listopada - cena wynosi 2499 zł. Od 1 grudnia karnet sezonowy będzie kosztował 2669 zł.