Narty w Polsce. Ile musi wydać czteroosobowa rodzina?

Za wypożyczenie sprzętu na jeden dzień trzeba w Zakopanem zapłacić od 40 do 65 zł za komplet narty + buty + kijki. Do tego dochodzi opłata za kask od 10 do 20 zł za dzień. Za sprzęt dla dzieci zapłacimy ciut mniej - od 35 do 55 zł za komplet oraz 10 do 20 zł za kask. Za jeden dzień na stoku czteroosobowa rodzina zapłaci więc od 190 zł do 320 zł. Wyższe stawki obowiązują w wypożyczalniach przy znanych stokach, np. przy Nosalu czy Polanie Szymoszkowej, tych tańszych trzeba się trochę naszukać.