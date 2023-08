Znamy hity zimy. Na te kierunki stawiają Polacy

- Bezapelacyjnym numerem jeden, jeśli chodzi o zimowe wyjazdy, jest Egipt, co wcale nie dziwi - przyznaje Agata Chmiel. - To kierunek całoroczny, od lat chętnie wybierany przez Polaków na wypoczynek w okresie świąteczno-noworocznym i ferii zimowych. Za jego popularnością przemawia nie tylko korzystna pogoda i ciepłe morze, ale też dobrze rozwinięta infrastruktura hotelowa, gdzie do wyboru goście mają obiekty 4- i 5-gwiazdkowe z formułą all inclusive, basenami i aquaparkami, często położone w niedalekiej odległości od piaszczystej plaży - dodaje.