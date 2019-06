Znamy najgorsze trasy Ryanaira. W czołówce polskie połączenie

Tylko 1 na 20 lotów Ryanaira z East Midlands do hiszpańskiej Girony nie jest opóźniony lub odwołany. Okazuje się, że na pewnej polskiej trasie sytuacja wcale nie jest dużo lepsza. Znamy najgorsze trasy Ryanaira z Wielkiej Brytanii.

Poznaliśmy najgorsze połączenie Ryanaira z Wielkiej Brytanii (123RF)

Opóźnienia to coraz popularniejszy problem tanich linii lotniczych. Okazuje się, że istnieją trasy, na których samoloty znacznie częściej się spóźniają. Weźmy np. połączenie z East Midlands do hiszpańskiej Girony. Jak pokazują statystyki, tylko 1 na 20 lotów Ryanaira nie jest na tej trasie odwołany albo opóźniony. Okazuje się, że nie jest to odosobniony przypadek.

Brytyjski "Telegraph" przeanalizował wszystkie połączenia z i do Wielkiej Brytanii. Na tej podstawie ustalono trasy, na których dochodzi do największych opóźnień. Wyniki nie są optymistyczne. Od lutego 2018 do lutego 2019 aż 27 proc. wszystkich połączeń było odwołanych lub opóźnionych. W czołówce jest nawet polska trasa.

Na drugim miejscu (zaraz po połączeniu do Girony) w kategorii najbardziej opóźnionych połączeń z Wielkiej Brytanii znalazła się (chwilowo zawieszona) trasa z Edynburga do Szczecina. Opóźnionych było aż 89 procent lotów do Edynburga. Na szczęście Polacy mają inny powód do radości. Inna trasa z Polski jest wzorowa. Połączenie z Newcastle do Modlina jest wyjątkowo punktualne. Na 50 lotów zanotowano tam tylko 1 opóźniony.