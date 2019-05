Autystyczny chłopiec samookaleczył się w trakcie lotu. Linia się tłumaczy

Ryanair znów staje w ogniu krytyki. Jednak czy słusznie? Autystyczny chłopiec nie miał podczas lotu dostępu do zabawek, które miały mu pomóc łatwiej znieść podróż. Dziecko samookaleczyło się. Rodzina skarży się na przewoźnika, jednak ten broni się i wyjaśnia, co należało zrobić.



Do sytuacji doszło, kiedy rodzina chłopca wracała z wakacji z Lanzarote do Manchesteru. Jego matka tłumaczy, że zapłaciła za dodatkową torbę, by móc zabrać na pokład m.in. zabawki sensoryczne, potrzebne chłopcu do przetrwania lotu. Jednak podczas odprawy kazano jej oddać bagaż podręczny do luku bagażowego.