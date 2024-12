Znikają kolejne granice w Europie. Wakacyjny raj dostępny jak nigdy

Zarówno Bułgaria, jak i Rumunia starały się o wejście do pełnej strefy Schengen od chwili przystąpienia do Unii Europejskiej w 2007 r.

- Dostępność i łatwość podróżowania to jedne z czynników branych pod uwagę przy wyborze kierunku wyjazdu - mówi Marzena German z Wakacje.pl. - Fakt ten potwierdzają nie tylko badania prowadzone na zlecenie firm turystycznych na całym świecie, ale też zwykłe obserwacje klientów, którzy chętnie wybierają za cel swoich wojaży miejsca, do których podróż nie wiąże się z dodatkowymi obowiązkami czy obciążeniami - dodaje.

- Co prawda oba kraje są już częściowo członkami Schengen od marca br., ale kontroli nie było jedynie na przejściach lotniczych i morskich. Tymczasem zarówno Bułgaria, jak i Rumunia są kierunkami, do których Polacy całkiem chętnie jadą też własnymi samochodami – w biurach wykupują samo zakwaterowanie. W drodze nad Morze Czarne lubią zatrzymywać się po drodze, by pozwiedzać . Coraz popularniejsze stają się również wyprawy na wędrówki po Karpatach.

Rumunia ma także wszystko, czego przeciętny turysta potrzebuje: wspaniałe górskie szczyty, cuda natury, niezwykłe zabytki i dostęp do morza. Na dodatek nie spotkamy tam męczących tłumów, więc wyprawa do ojczyzny hrabiego Drakuli jest wyjątkowo przyjemna. Mimo to kraj ten należy do najmniej oczywistych kierunków na letnie wakacje. Dzięki wejściu do strefy Schengen może się to zmienić.