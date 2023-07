Zniknęły pod taflą wody. Mężczyzna rzucił się na ratunek

Zauważył tonącą 10-latkę

Straż Graniczna poinformowała, że do tej groźnej sytuacji doszło we wtorek na kąpielisku w Jurkowie (Małopolskie). Wypoczywający tam sierż. szt. SG Kamil Ciapała, który na co dzień pełni służbę jako przewodnik psa służbowego na krakowskim lotnisku, uratował życie dwóm dziewczynkom.