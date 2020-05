Zoo we Wrocławiu. Na świat przyszedł przedstawiciel zagrożonego gatunku

Na świat przyszła trzecia w historii wrocławskiego zoo syrena, a dokładnie manat - ssak wodny, który jest zaliczany do grupy syren. To jedno z najrzadszych, zagrożonych wyginięciem zwierząt. Gdy zostanie ustalona płeć malucha, placówka ogłosi konkurs na imię dla niego.

Najstarszy i najbogatszy w gatunki zwierzą ogród zoologiczny w Polsce ma powody do świętowania. Zyskał nowego członka rodziny – manata, który najprawdopodobniej jest samcem. W momencie przyjścia na świat mierzył 110 cm i warzył ok. 20 kg. Matka opiekuje się nim i samodzielnie go karmi.

Wymagający gatunek zwierząt

Jak wyjaśnia "PAP", hodowla manatów jest bardzo trudna, przez co postępuje powoli. Trzeba stworzyć im ściśle określone warunki życia, dlatego m.in. pływają w dużych basenach z wodą w temperaturze co najmniej 26 st. C. Niezwykle ważne jest też zapewnienie określonej diety. Sześć wrocławskich manatów zjada dziennie ok. 150 kg warzyw.

Zanim wrocławskie zoo sprowadziło pierwszego manata, jego pracownicy zebrali wszystkie dostępne opracowania dotyczące tego gatunku. Następnie, po konsultacji z pracownikami innych ogrodów, powstał projekt strefy Kongo z basenem dla manatów. Przed tym, jak okazy zostały przetransportowane z Danii i Singapuru, wrocławscy opiekunowie pojechali na dwa tygodnie do tych krajów. Dzięki temu mogli wcześniej poznać zwierzęta, nauczyć się opieki nad nimi i towarzyszyć w trakcie transportu.

W której części zoo we Wrocławiu można spotkać młodego manata? W strefie Kongo w Afrykarium. Można tam zobaczyć, jak maluch nawiązuje relacje z pozostałymi członkami stada – Ling, Lavią, Pirayą, Armstrongiem i Gumlą.

Zoo we Wrocławiu a koronawirus

Za sprawą częściowego odmrażania gospodarki bramy wrocławskiego zoo zostały ponownie otwarte 21 maja. Turyści i stali bywalcy ogrodu muszą się jednak liczyć z pewnymi utrudnieniami i obostrzeniami.

Ze względu na to, że ciągle istnieje ryzyko zakażenia się koronawirusem, dyrekcja wrocławskiego zoo sugeruje, aby przed wybraniem się do ogrodu zakupić bilet w formie online. W ten sposób unikniemy stania w kolejkach, gdzie możemy być narażeni na złapanie wirusa. Osoby, które wybiorą tradycyjną formę zakupu wejściówki, w kolejce będą musiały się stosować do zasady dystansu społecznego i zachowania bezpiecznego odstępu.

Źródło: Ogród Zoologiczny we Wrocławiu, PAP, WP

