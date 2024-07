Zorganizowali konkurs. Życie straciło ponad 370 dzikich kotów

Absurdalne przedsięwzięcie

W konkursie, który odbył się w North Canterbury na Południowej Wyspie, wzięło udział ponad 1,5 tys. osób, w tym aż 440 niepełnoletnich. Jak informuje nowozelandzka rozgłośnia RNZ, jeden z uczestników zabił 65 kotów, za co otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 500 nowozelandzkich dolarów (ok. 1,2 tys. zł). Za złapanie największego kota można było dostać nagrodę w wysokości tysiąca dolarów (ok. 2,4 tys. zł).