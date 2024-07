Piękna i trująca. Właśnie zaczyna kwitnąć w polskich lasach

- Naparstnica purpurowa jest uznawana za roślinę trującą. Spożycie jakiejkolwiek części tej rośliny w ilości dwóch do trzech gramów jest dawką śmiertelną - powiedziała w rozmowie z Polsat News lek. med. Małgorzata Bąk, państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Wałbrzychu. - Dawką toksyczną, wywołującą poważne objawy jest już dawka 100 razy mniejsza, od dwóch do pięciu miligramów. Oznacza to, że nawet zabrudzenie sokiem rąk i spożycie dotkniętego tymi rękoma chleba może wywołać skutki niebezpieczne dla zdrowia.