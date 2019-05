Zorza polarna i pyszna czekolada. 10 powodów, dla których warto odwiedzić Szwecję

Kraj naszych północnych sąsiadów jest naprawdę piękny. Szukając powodów, by go odwiedzić, wystarczy wybrać się do jednej z poniższych lokalizacji. Możemy wtedy być pewni, że wszystkie nasze zmysły, łącznie z podniebieniem, powrócą do Polski w pełni zadowolone.

Sztokholm – dla ciekawych zabytków i pysznej czekolady

Zwiedzanie Szwecji warto zacząć od jej stolicy i największego miasta zarazem. Bez trudu dotrzemy tu autokarem z dowolnego punktu kraju. W Sztokholmie znajdziemy wiele ciekawych lokalizacji – zajrzyjmy chociażby do muzeum w Pałacu Królewskim, gdzie przechowane liczne zabytki rodem z Polski. Przejdźmy się także uliczkami Starego Miasta, obfitującymi w nastrojowe kawiarnie i kolorowe kamienice.

Ale w Sztokholmie są dwa miejsca szczególnie warte odwiedzenia! Pierwszym jest Muzeum Vasa, dzięki któremu będziemy mogli wejść na pokład oryginalnego XVII-wiecznego galeonu. Okręt ten poszedł na dno podczas dziewiczego rejsu w 1628 r. Po 350 latach został wyciągnięty z morza, odrestaurowany i udostępniony zwiedzającym. Drugą atrakcją jest hala targowa Östermalms Saluhall słynąca z dań rybnych oraz przepysznej szwedzkiej czekolady.

Uppsala – dla kilku chwil zadumy

Zaledwie 70 km na północ od Sztokholmu znajduje się miasto będące centrum religijnym i edukacyjnym kraju. Uppsalę można nazwać trochę takim szwedzkim Krakowem. Znajduje się tu najstarszy uniwersytet w kraju, a także sławna katedra, w której przez kilkaset lat dokonywano koronacji królów szwedzkich. Podobnie jak na Wawelu znajdziemy tu grobowce wielu władców i władczyń Królestwa Trzech Koron, a także wiele eksponatów z nimi związanych.

Göteborg – dla zabawy i kontaktu z naturą

Drugie co do wielkości miasto Szwecji również zawiera wiele atrakcji. Mamy tu m.in. duży targ rybny (zwany Kościołem Rybnym), udostępnioną dla zwiedzających Fabrykę Volvo, Muzeum Miejskie z autentycznym drakkarem Wikingów. Młodsi podróżnicy będą się doskonale bawić w Parku Rozrywki Liseberg, miłośnicy natury zaś powinni odwiedzić Ogród Botaniczny w Göteborgu będący największym tego typu obiektem w całym kraju.

Linköping – dla nocy pełnej neonowych świateł

Malownicze miasto na drodze ze Sztokholmu do Göteborga. Co roku przez całą zimę rozbłyska ono po zmroku światłami neonów, dzięki specjalnym instalacjom na budynkach w ramach akcji "Zimowe Noce". Oprócz widowisk świetlnych zobaczymy tu także muzeum lotnictwa oraz obiekt poświęcony historii komputerów. W tym ostatnim znajdziemy pierwszy serwer niesławnej strony Pirate Bay.

Ystad – dla pełnej tajemnic atmosfery

Miasto z pewnością znane fanom skandynawskich kryminałów, a w szczególności książek o komisarzu Wallanderze autorstwa Henninga Mankella. Obfitujące w budynki o szachulcowych ścianach Ystad ma swój własny, nieco tajemniczy klimat. Klasztor Franciszkanów w Ystad Grabrödraklostret wraz z kościołem Świętego Piotra jest pozostałością po jednym z największych i najstarszych szwedzkich klasztorów. Nieopodal miasta natkniemy się na Ales stenar, kompleks kamienny żywo przypominający brytyjskie Stonehenge, którego wiek może sięgać nawet 1,4 tys. lat.

Malmö – dla kuchni z różnych stron świata

Trzecie pod względem wielkości miasto Szwecji leży nad cieśniną Öresund. Możemy przez nią bez większego problemu przedostać się do duńskiej Kopenhagi dzięki mostowi Öresundsbron. Malmö obfituje w kontrasty. Obok średniowiecznej zabudowy Starego Miasta (szw. Gamla Staden) zobaczymy tu także supernowoczesne biurowce, takie jak mierzący 190 m Turning Torso. W Malmö mieszkają przedstawiciele aż 150 mniejszości etnicznych! Wiele z nich możemy poznać dzięki kuchni, miasto pełne jest bowiem atrakcyjnych punktów gastronomicznych.

Park narodowy Abisko – dla zorzy polarnej

A teraz coś dla miłośników naturalnych krajobrazów i widoków. Park Narodowy Abisko znajduje się na północnym krańcu Szwecji (na szczęście kursuje tam bezpośredni pociąg ze Sztokholmu). Z punktu obserwacyjnego Aurora Sky Station zobaczymy zorzę polarną w komfortowych warunkach.

Gotlandia – dla wypoczynku w słońcu

Największa wyspa Szwecji oferuje widoki, jakie kojarzą nam się zwykle z Holandią – wiatraki i bezkresne pastwiska. Szwedzi uwielbiają tu przyjeżdżać na wakacje, ponieważ jest to najbardziej nasłoneczniona część ich kraju w ciągu roku. Znajduje się tu Visby, jedyne miastecko na wyspie o pięknej zabudowie z czasów, kiedy handlem bałtyckim rządziła Hanza. Poza tym na wyspie znajdziemy jeszcze ponad 100 zabytkowych kościółków. Idealnym środkiem transportu na jest tu rower – ścieżkami dla jednośladów możemy objechać dookoła całą Gotlandię!

Park Narodowy Kosterhavet – dla przejażdżki malowniczym wybrzeżem

Kolejna atrakcja dla lubiących spędzać czas wolny na łonie natury. Park Kosterhavet jest najmłodszym tego typu obiektem w Szwecji (powstał w 2009 r.). Znajduje się na pograniczu z Norwegią i obejmuje przede wszystkim wyspy Koster i wody głębokowodnego Kosterfjord (ponad 90 proc. jego powierzchni stanowi morze). Na tym terenie znajduje się również jedyna rafa koralowa w kraju. Głównym celem parku jest ochrona ponad 6 tys. gatunków zwierząt morskich. Okolice są rajem dla miłośników nurkowania, a także wycieczek rowerowych.

Marstrand – dla fanów jachtingu

Mało która miejscowość w Szwecji kojarzy się z żeglarstwem tak bardzo jak położone na wyspie Marstrand. To malutkie miasteczko (ok. 1,5 tys. mieszkańców) uznawane jest za stolicę jachtingu – co roku odbywa się tu prestiżowy Match Cup Sweden. Przez większą część lata wybrzeże Marstrand wydaje się wręcz przykryte falującymi materiałami żagli. Inną atrakcją jest licząca sobie ponad 300 lat forteca Carlsten – obecnie znajduje się na jej terenie hotel oraz centrum konferencyjne.

"Wolne" podróżowanie

Szwecja to kraj o sporej powierzchni, tak więc ciekawych miejsc do zwiedzania i wypoczynku z pewności znajdziemy tam wiele. Nie starajmy się jednak odwiedzić wszystkiego za pierwszym razem. Dajmy sobie czas na wolniejsze i bezstresowe odkrywanie tego fascynującego kraju. Zamiast np. lecieć tam samolotem, wybierzmy prom, który odpływa regularnie ze Świnoujścia do Ystad. To idealna forma transportu dla osób, które nie lubią pośpiechu i chcą cieszyć się podróżą.