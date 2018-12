Zwichnięcia, skręcenia, złamania. Narciarze i snowboardziści mają na co uważać

Lista kontuzji, jakie zdarzają się miłośnikom zimowych sportów jest bardzo długa. Z analizy danych wynika, że narciarze najczęściej ulegają wypadkom w drugim dniu wyjazdu, na stokach we Włoszech, Austrii oraz Francji.

– W ostatnich latach jedna z najdroższych pomocy medycznych udzielona Polakowi podczas sezonu narciarskiego wydarzyła się na stoku w Austrii . W wyniku wypadku klient doznał poważnego urazu głowy oraz złamania żeber. Niezbędny okazał się transport śmigłowcem do szpitala, hospitalizacja oraz transport medyczny do Polski w eskorcie lekarza i pielęgniarki. Całość poniesionych kosztów wyniosła ponad 81 tys. zł – mówi Piotr Ruszowski, dyrektor sprzedaży i marketingu w Mondial Assistance.

Najdroższy helikopter

– Ponad 50 tys. zł wyniosła pomoc, której udzielono w Szwajcarii klientowi, który w wyniku upadku na stoku złamał rękę i uszkodził nerw. Niezbędny był transport ze stoku, operacja oraz hospitalizacja. Pamiętajmy, że jeśli do wypadku dojdzie w odległym miejscu i wykorzystany zostanie helikopter ratunkowy to opłata za niego wynosi średnio ok. 18 tys. zł. W każdym przypadku jest to bardzo drogi serwis medyczny. Dlatego tak ważne jest posiadanie odpowiedniej polisy – mówi Piotr Ruszowski.