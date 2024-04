Zwiedzanie będzie droższe. Hiszpańskie miasto podnosi opłatę dla turystów

Wyższe opłaty w Barcelonie

Wysokość opłaty klimatycznej uzależniona jest od standardu miejsca, w którym zakwaterowani są turyści. W przypadku hoteli czterogwiazdkowych wynosi ona 1,7 euro (ok. 7,3 zł), zaś w najmie krótkoterminowym 2,25 euro (ok. 9,6 zł), natomiast w hotelach pięciogwiazdkowych - 3,5 euro (ok. 15 zł). Pasażerowie wycieczkowców, którzy wpływają do Barcelony, również muszą zapłacić za wstęp. Jeśli spędzają w mieście mniej niż 12 godzin, płacą 3 euro (ok. 12,8 zł), jeśli więcej - 2 euro (ok. 8,6 zł) na dobę. Te stawki póki co nie zostają zmieniane.