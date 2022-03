Zwierzęta w ukraińskich zoo są przerażone. "Wojna nie oszczędza również ich"

Wsparcie z Polski dla ukraińskich ogrodów zoologicznych

Warszawski i łódzki ogród zoologiczny wspólnie zebrały już ponad 31 tys. zł na zabezpieczenie zwierząt żyjących w ukraińskich zoo. Wrocławska instytucja przekazała 15 tys. euro (ok. 70 tys. zł) na zabezpieczenie zwierząt żyjących w ukraińskich zoo. 10 tys. euro (ok. 47 tys. zł) z tej kwoty trafiło do stołecznego obiektu, a osobna zbiórka wciąż trwa.