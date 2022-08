1,7 mln turystów w Tatrach. Jednak wakacje nie były udane dla wszystkich

Podsumowanie wakacji - 1,7 mln turystów w Tatrach

- Ja estymuję, że w sierpniu może wejść w góry ok. 900 tys. turystów. W sumie więc będziemy mieli ok. 1,7 mln turystów w dwa wakacyjne miesiące – mówi w rozmowie z "Gazetą Krakowską" Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. - Naszym zdaniem, choć to prawie 2 mln osób, taka ilość nie zagraża tatrzańskiej przyrodzie. Tatry to jedyne góry typu alpejskiego w Polsce, gdzie można naprawdę zregenerować się psychicznie, odpocząć. Populacja świstaka, niedźwiedzia czy kozicy nie wpada w jakiś dołem z uwagi na taką ilość turystów - dodaje.