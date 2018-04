10 najfajniejszych miast uniwersyteckich w Europie. Tam warto pojechać na wymianę studencką

Polska stolica należy do najpopularniejszych kierunków wybieranych przez zagranicznych studentów. A gdzie powinni wybrać się żacy z Krakowa, Poznania i Gdańska, żeby zakosztować wielokulturowej przyjemności? Oto nasze propozycje.

Berlin to idealne miejsce dla studentów (Shutterstock.com)

Dzięki programowi wymiany Erasmus, który powstał w 1987 roku, ponad dwieście tysięcy studentów rocznie wyjeżdża na uniwersytety do jednego z 34 krajów europejskich. O tym, że nie samą nauką człowiek żyje świadczy fakt, że ze związków, które poznały się na stypendium, urodziło się już milion dzieci.

Berlin

Zalety niemieckiej stolicy są nie do przecenienia. Nie dość, że Berlin oferuje kilka uczelni na światowym poziomie (Charité dla medyków, Freie Universität dla wolnomyślicieli (świetne są tu wydziały humanistyczne, m.in. teatrologia, politologia czy socjologia), Humboldt z XIX-wieczną tradycją czy też techniczna TU dla studentów politechniki), to jeszcze tętni życiem. Można tu żyć (a nie tylko przeżyć!) za kilka euro dziennie, bo studenci mają dużą zniżkę na komunikację miejską, akademiki albo pokoje można opłacić z erasmusowego stypendium, a po zajęciach rozłożyć się z piwem i pysznym street foodem nad kanałkami, w jednym z licznych parków albo na patiach kamienic. Niemiecka metropolia w przeciwieństwie do miasteczek akademickich nie ogranicza się do studenckiego życia. Ci, którzy nie mają ochoty uczestniczyć w imprezach integracyjnych, mogą równie dobrze wybrać się do teatru (Schaubühne, gdzie podczas spektakli wyświetla się angielskie napisy, to jedna z najbardziej postępowych scen w Europie), na wystawę (Neue Nationalgalerie, w której już niedługo skończy się remont, oraz Martin Gropius Bau goszczący artystów współczesnych z całego świata), czy festiwal muzyczny, np. Lollapalooza. Chociaż Berlin położony jest zaledwie godzinę drogi od polskiej granicy, otwiera przed studentami całkiem nowy świat. A gdy będą potrzebowali chwili wytchnienia, wystarczy wsiąść w pociąg, żeby chwilę później znaleźć się w domu.

Praga

W dzielnicach Vinohrady i Žižkov jest chyba więcej pubów na metr kwadratowy niż gdziekolwiek indziej na świecie. Ale czeski pilsner to dopiero początek poznawania Pragi. Uniwersytet Karola założony w XIV wieku jest w pierwszej 500. uczelni na świecie, w Pradze mieszka się dosyć tanio (koszt wynajmu mieszkania w centrum to ok. 2500 zł na miesiąc), a 30 milionów turystów rocznie odwiedzających stolicę Czech czynią ją jednym z miast o najbardziej międzynarodowym charakterze. Gdzie pije kawę, pracuje i uczy się do sesji student hipster? W Café Neustadt z kawą z najlepszych palarni z całej Europy, w Kavárna co hledá jméno z industrialnym wystrojem albo w Café V lese z kraftowym piwem.

Shutterstock.com Podziel się

Barcelona

To tutaj toczyła się akcja „Smaku życia”. W ślady jej bohaterów idzie rocznie kilka tysięcy studentów, którzy w Katalonii odnaleźli miasto, które łączy oryginalną architekturę (trudno wyobrazić sobie Erasmusa w Barcelonie bez spaceru śladami Gaudiego), piaszczystą plażę i wyluzowaną atmosferę. Chociaż miasto nie należy do najtańszych, trafiają tu ci studenci, którzy chcą bawić się od zmierzchu do świtu. Warto zajrzeć do plażowego klubu Opium Mar (grali tu m.in. Armin van Buuren, Tiësto, Axwell, Avicii, Martin Solveig, David Guetta i Steve Aoki, a bawią się piłkarze FC Barcelona), chociaż studenci wolą luźniejsze Razzmatazz z pięcioma salami z pięcioma różnymi gatunkami muzyki, i Apolo słynne z poniedziałkowych imprez. Co się pije? Sangrię, clarę, czyli piwo ze spritem albo lemoniadą, oraz chupitos, czyli shoty, a je tapasy, czyli małe przekąski w dużej ilości (w najtańszych tapasiarniach kosztują od ok. dwóch euro).

Bolonia

Zamiast zgubić się w zatłoczonym Rzymie, Włochy od podszewki można poznać w lewicowej, nonszalanckiej, studenckiej Bolonii. Najstarszy uniwersytet świata działa od 1088 roku, gromadząc sto tysięcy żaków. Niewielka skala miasta (można po nim przemieszczać się na rowerze) pozwala wsiąknąć w dolce vita, zaczynając od porannego espresso w jednym z barów (śmietanka towarzyska zbiera się w Gamberini, a najlepszą kawę podaje się w Terzi). Pomiędzy jest oczywiście aperitivo, a w końcu kolacja, która przeciąga się do późnych godzin nocnych. Nie musi odbyć się w eleganckim lokalu, wystarczy pizza a pezzi jedzona na kampusie (kultowy jest też Piazza Verdi!). Bolonia zachwyci także młodych artystów, bo niemal każdy mur zdobi tu grafitti, aktywistów, bo demonstracje są tu na porządku dziennym, i miłośników staroci (co niedzielę w centrum odbywa się genialny targ, na którym można kupić ryciny sprzed kilkuset lat, autorską biżuterię i winyle). Czego nie robić? Nie wspinaj się po Due Torri, bo legenda głosi, że kto wejdzie na szczyt, nigdy nie skończy studiów.

Shutterstock.com Podziel się

Amsterdam

Wada? Tanio to tu nie jest. Zalety? Wszystkie inne. Holenderska stolica wygląda jak miasto z piernika. Urocze kamienice, kanały, po których pływają promy, brukowane ulice pełne rowerów. Co i rusz odbywają się tu festiwale – kwiatów, sera i, oczywiście, muzyki. Nie można też zapominać o kilku muzeach, które są na obowiązkowej liście znawców sztuki – Rijksmuseum, dom Rembrandta, muzeum van Gogha, i... kotów. W poszukiwaniu mocniejszych wrażeń warto jednak zboczyć poza turystyczne szlaki. W dawnej dzielnicy robotniczej De Pijp odbywa się targ lbert Cuyp Markt, w De Wallen, czyli dzielnicy czerwonych latarni obok Oude Kerk, najstarszego budynku w Amsterdamie, mieści liczne kluby, a Nieuwmarkt en Lastage to kulturalne centrum miasta.

Porto

Staroświeckie, tanie, urocze. Można tu rozsmakować się w Portugalii równie skutecznie, co w Lizbonie, ale z większym luzem wynikającym z mniejszej skali miasta. Ulubioną dzielnicą studentów jest średniowieczna Ribeira z koktajlami za kilka euro (w poniedziałek litrowe porcje potrafią kosztować tylko dwa euro!). Do nich zamawia się francesinhas, czyli mięso, ser i ostry sos – wszystko, czego potrzeba przed imprezą! Miejscem spotkań jest także Praça dos Leões z Piolho, ulubionym barem Erasmusów. W maju warto załapać się na Queima das fitas, czyli parady z okazji końca semestru, a latem na wielki festiwal São João.

Shutterstock.com Podziel się

Wilno

To nie tylko świetna baza wypadowa do Skandynawii, wschodniej Europy i do pozostałych krajów bałtyckich, ale także wielokulturowe miasto, które łączy tradycję z nowoczesnością. Tradycja to chociażby kościoły (każdy z 28 – katedra, św. Anna, św. Mikołaj, św. Piotr itd. – warty zobaczenia), oraz rewitalizowana obecnie dzielnica żydowska, a nowoczesność – odważny street art (zwłaszcza przy ulicach Pylimo i Olimpieciu), i dzielnica Uzupis dla wolnomyślicieli, marzycieli i artystów z placem Tybetańskim, księgarnię Keistoteka ze słynnym kotem, oraz spróbować litewskich smaków, np. w Sweet Roots.

Lizbona

Stolicy Portugalii nie trzeba nikomu przedstawiać. Wzniesienia, po których poruszają się zabytkowe tramwaje, bryza od oceanu, hipsterskie knajpki, które wyrastają jak grzyby po deszczu obok tradycyjnych klubów fado. Erasmusom Lizbona oferuje połączenie świetnego uniwersytetu, historycznego miasta i wakacyjnego klimatu. Czego chcieć więcej? Nie mówiąc już o tym, że w Portugalii odległości są niewielkie, więc podczas semestru w Lizbonie można wyskoczyć na wycieczki do Coimbry, Porto i Faro, a także na wybrzeże Algarve, żeby zażyć słońca. „Erasmus w Lizbonie to nie rok z twojego życia, a całe twoje życie przeżyte w rok” – zachwala organizacja Erasmus Life Lisboa. Nic dodać, nic ująć.

Shutterstock.com Podziel się

Madryt

Tapas w cenie drinka, najlepsze na świecie muzeum Prado (z pracami Velázqueza i Goyi), gorące noce (niektóre imprezy zaczynają się dopiero o 2 w nocy), które nigdy się nie kończą. Hiszpańska stolica to jedno z najczęściej wybieranych miejsc na Erasmusa. Kilkadziesiąt tysięcy studentów rocznie przyjeżdża tu, żeby uczyć się hiszpańskiego, zjeść dobrze i niedrogo, a także poznać całą Hiszpanię, bo z centralnie położonego Madrytu można pociągiem pojechać wszędzie – na północ do kraju Basków, na wschód do Katalonii albo na południe do Andaluzji.

Kopenhaga

Jedno z najbogatszych, najbardziej ekologicznych i najbardziej postępowych miast Europy spodoba się nie tylko fanom hygge. Chociaż ceny są wysokie, można tu żyć oszczędnie, jeżdżąc na rowerze, jedząc lokalne produkty i spędzając czas na wolnym powietrzu. A jest w duńskiej stolicy, co oglądać – syrenkę tęsknie patrzącą na morze, hipisowską Christianię, park rozrywki Tivoli Gardens, czy dawny port Nyhavn (mieszał tu Hans Christian Andersen), który przeobraził się w hipsterską dzielnicę.

Shutterstock.com Podziel się

Edynburg

Bardziej wyluzowany i tańszy niż Londyn pozwoli poczuć się studentom jak uczniom Hogwartu, bo uniwersytet z XVI wieku z wygląda jak szkoła z baśni. Równie urokliwy jest zamek, z którego rozpościera się widok na miasto. Poranek można spędzić w parku Meadows. Popołudnie nie jest udane bez afternoon tea w Colonnades, gdzie łatwo przenieść się w czasie do Imperium Brytyjskiego. Ale szkockie miasto to przede wszystkim szalone życie nocne, a nie dzienne. Tańczy się w Sneaky Pete’s, próbuje whisky w Bramble, a śmieje w The Stand z najlepszymi stand-upperami.

