12 winogron i czerwona bielizna. Bez tego ani rusz na hiszpańskim sylwestrze

Kto wybiera się w okresie sylwestrowym do Hiszpanii, powinien nieco się przygotować. Parę rekwizytów zapewni mu szczęście na cały następny rok. Przynajmniej tak uważają Hiszpanie.

Walizka w środku czy na zewnątrz?

Ważne jest też, co ma się na sobie w tę wyjątkową noc - dobrze, by było to coś czerwonego, bo Hiszpanie wierzą, że jest to kolor przyciągający szczęście. A jeszcze ważniejsze, co ma się pod ubraniem. Najlepiej, by była to czerwona bielizna, nowa.