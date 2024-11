14 sekund z dzikiem rozbawiło internautów. Co on robi?

Nagranie trwa zaledwie 14 sekund. Widać na nim dzika, który wchodzi do niewielkiego zbiornika wodnego. Płynie, a po chwili szybko z niego wychodzi. Filmik został opatrzony zabawnym opisem.

Dziki, podobnie jak większość zwierząt leśnych, unikają konfrontacji z człowiekiem. Dlatego z reguły, kiedy tylko usłyszą, że ktoś się zbliża, po prostu oddalają się w innym kierunku. Co jednak zrobić, kiedy dojdzie do spotkania?

Przy spotkaniu z dzikiem najlepszą ochroną jest spokój i powolne oddalenie się w przeciwnym kierunku. Warto pamiętać, że dziki mają słaby wzrok. Z tego też powodu czasami przy spotkaniu z człowiekiem mogą próbować się zbliżyć - tylko po to, aby przyjrzeć się nam dokładniej. Wystraszona osoba może takie zainteresowanie zinterpretować jako formę przygotowania do ataku i rozpocząć ucieczkę, co w żadnym wypadku nie jest wskazane.