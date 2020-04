15. rocznica śmierci Jana Pawła II. Podświetlili krzyż na Giewoncie

We wtorek, 2 kwietnia, dokładnie o godz. 21.37 (godzina śmierci papieża) podświetlono krzyż na Giewoncie.

Ochotnicy robią to co roku, by uczcić pamięć o Janie Pawle II, który kochał Tatry. Zawsze gdy przemawiał pod nimi, podkreślał niezwykłą rolę tego krzyża w historii i kulturze całej Polski.