Kolejny akt wandalizmu w Tatrach. Popularna trasa została oszpecona

Nie wszyscy potrafią uszanować piękno gór. Najnowsze zdjęcia zrobione tuż pod kopułą szczytową Giewontu są smutnym przykładem tego, co pozostawiają po sobie osoby, które trudno nazwać turystami.

Niestety przyzwyczailiśmy się do tego, że przystanki autobusowe czy ściany budynków są często pomazane sprayami czy flamastrami. Jednak trudno pogodzić się z tym, że takie same "zjawisko" występuje w miejscu, które powinno być nieskazitelnie czyste, czyli na łonie natury. Tym razem mowa o "autografach", jakie pozostawiły po sobie nieznane osoby na niemal całej trasie od Kondrackiej Przełęczy do Wyżniej Kondrackiej Przełęczy.