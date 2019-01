150 km w 12 minut. Przyszłość szybkich podróży jest bliżej niż myślisz

Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce trasę z Abu Zabi do Dubaju pokonamy w zaledwie 12 minut. To dzięki nowoczesnemu środkowi transportu, który lada moment zostanie oddany do użytku.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Hyperloop na zawsze zmieni oblicze podróży (123RF)

Hyperloop przywodzi na myśl metro. Składa się z tuneli i przemieszczających się wewnątrz kapsuł, w których znajdują się pasażerowie. Tyle że może osiągnąć prędkość, o jakiej inżynierowie jeszcze dekadę temu nawet nie marzyli. Dzięki imponującemu wynalazkowi podróż ze stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czyli Abu Zabi, do oddalonego o ok. 150 km niezwykle popularnego wśród turystów Dubaju zajmie zaledwie 12 minut. Jak to możliwe? Kapsuła Hyperloop będzie poruszać się w tunelu z prędkością nawet 1126 km/h.

Aktualnie Hyperloop jest w trakcie testów w Hiszpanii i Francji, gdzie odbędzie się pierwszy próbny przejazd pasażerski. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, kapsuły będą dostępne już w 2020 roku. Choć może to brzmieć abstrakcyjnie, szejkowie już kilka razy pokazali światu, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych i biją kolejne technologiczne rekordy.

Zjednoczone Emiraty Arabskie robiły wszystko, aby transport rodem z filmów Sci-Fi wystartował w ich kraju jak najszybciej. I wszystko wskazuje na to, że im się uda. Są też plany wdrożenia systemu także w innych państwach, w tym w Polsce.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl