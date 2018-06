30 tys. zł za zakup podróbek we Włoszech. Uważaj, co kupujesz na plaży

Rząd postanowił zlikwidować sprzedaż podróbek na włoskim wybrzeżu. Nowe przepisy zakładają ogromne grzywny nie tylko dla sprzedawców, ale także dla kupujących.

Podrabiane okulary, torby czy zegarki oferowane na plaży przez obładowanych nimi handlarzy można zobaczyć we wszystkich nadmorskich kurortach we Włoszech.

Ich masowa sprzedaż to ogromny problem Italii. Szacuje się, że co roku sprzedaje się tam podróbki o wartości ok. 22 mld euro (96 mld zł). Wiele z nich wytwarzanych jest w miejscowości Prato w Toskanii.