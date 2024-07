4 lipca w USA nie zapomnę nigdy. Najpierw był zachwyt, a potem zgubiłam dziecko

Fajerwerki to kolejna historia. Gigantyczny huk i rozbłyski na niebie nie kojarzą się Amerykanom w pierwszym momencie z sylwestrem, tylko właśnie z 4 lipca. Zrozumiałam to na miejscu. Mam wrażenie, że niebo błyszczało nad całym krajem. I choć mieliśmy tę przyjemność, by obserwować rozbłyski z plaży, to był to pokaz w skali 360 stopni. Nie wiadomo było gdzie patrzeć, bo sztuczne ognie były praktycznie wszędzie i trwały bardzo długo. Niektórzy rozstawiali krzesełka, inni obserwowali z kocyków. Spektakl na niebie był niesamowity.