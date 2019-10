5 nowych wysp. To nie cud natury, a topniejący lodowiec

I choć nowe "dzieci Ziemi" czekają na nadanie imion, to nie ma się z czego cieszyć, ponieważ są efektem globalnego ocieplenia i topnienia lodowców. Na wyspy natknęli się członkowie rosyjskiej marynarki w rejonie Arktyki.

Tego nie do końca szczęśliwego odkrycia dokonano w okolicach bieguna północnego, gdzie rosyjska ekspedycja wyruszyła na przełomie sierpnia i września. Informację o nowych wyspach przekazał mediom szef Floty Północnej, wiceadmirał Aleksander Moisiejew.

- Topnienie, zapadanie się i zmiany temperatury doprowadziły do odsłonięcia się tych wysp – mówił Moisiejew na konferencji prasowej. – Wcześniej mieliśmy do czynienia z lodowcami. Myśleliśmy, że są one częścią głównego lodowca – tłumaczył.