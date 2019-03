60 proc. gatunków kawy jest zagrożone. Odczują to nasze podniebienia i portfele

Okazuje się, że nie tylko zwierzętom grozi wyginięcie. Z terenów afrykańskich, a w szczególności Etiopii i Madagaskaru, mogą niedługo zniknąć niektóre gatunki kawy. I sami jesteśmy temu winni.

60 proc. gatunków dzikiej kawy jest zagrożonych wyginięciem. W tym najpopularniejsza - Arabica (Shutterstock.com)

Z opublikowanej na stronach Science Advance pracy zbiorowej ekspertów z Wielkiej Brytanii i Etiopii dowiadujemy się, że aż 60 proc., czyli 75 ze 124 gatunków dzikiej kawy, może bezpowrotnie zniknąć z naszej planety. Dotyczy to głównie krajów żyjących z uprawy kawowców. Kiedy my dramatyzujemy, gdy kończy się czarny napój w firmowym ekspresie, to ludzie żyjący z handlu ziarnami mogą odczuć prawdziwy kryzys.

"Ważne, żeby pamiętać, że kawa potrzebuje środowiska leśnego, by przetrwać" – przestrzega Aaron P. Davis, jeden z naukowców, który podpisuje się pod publikacją. Deforestacja, czyli zmniejszanie powierzchni lasów, sprawia, że drzewa kawowe nie mają gdzie się rozwijać. A w tempie, w którym pozbywamy się lasów, dzikie odmiany tych roślin będą znikać, alarmuje ekspert.

A jeśli do tej pory wywracałeś oczami na słowa "globalne ocieplenie”, to teraz masz najlepszy dowód na to, że nie są to hasła szaleńców, wymachujących transparentami na ulicy, a coś, co realnie może nas dotknąć. Podnosząca się stale temperatura powoduje, że gleba, na której dotychczas kwitły drzewa kawowe, nie jest już dla nich odpowiednim podłożem.

Davis ostrzega, że za 10 do 20 lat nie doświadczymy niektórych aromatów z palonych ziaren, jeśli rządy i firmy produkujące kawę nie zwiększą ochrony terenów uprawy i nie zabezpieczą odpowiednich poziomów zapasów. 35 z wspomnianych 124 gatunków dzikiej kawy nie jest w ogóle objętych jakąkolwiek ochroną. To wiąże się z podwyżkami cen kawy lub zaniknięciem niektórych gatunków i wejściem w ich miejsce mniej popularnych i dotychczas mniej chętnie używanych do naparów.

Nasuwa się pytanie – czy rzeczywiście konsumenci odczują te różnice i zmiany? Najpopularniejsza odmiana kawy, Arabica, według wyliczeń Davisa i spółki, ma zniknąć za 60 lat. Jeśli nie podejmiemy kroków przeciwdziałających wyginięciu. Naukowcy myślą o opracowaniu genetycznie modyfikowanych drzew kawowych, które byłyby bardziej wytrzymałe na surowe warunki klimatyczne.

Etiopczycy już wyznaczyli chronione obszary uprawy Arabiki. Jednak to tereny Madagaskaru i Tanzanii wymagają teraz stworzenia specjalnych stref.