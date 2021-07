700-lecie śmierci Dantego. Nowe muzeum autora "Boskiej komedii" otwarte

O wydanie decyzji w tej sprawie do papieża Leona X wnioskował sam Michał Anioł. Gdy delegacja przybyła po ciało, okazało się jednak, że jego grób jest pusty. Franciszkanie ukryli je w klasztorze. W kolejnych latach szczątki poety wielokrotnie przenoszono. To wystawiano go na widok publiczny, to składano w mauzoleum, to ukrywano pod bramą bazyliki lub klasztornym ogrodzie. Wszystko po to, by kości wielkiego Dantego nie zostały zniszczone lub wykradzione. Dzięki tym działaniom grób Dantego od siedmiu wieków niezmiennie znajduje się w Rawennie, gdzie z okazji siedemsetnej rocznicy jego śmierci właśnie otwarto muzeum poety.