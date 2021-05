9-latek wskoczył na taśmę do bagażu. Zniknął wraz z walizkami

Każdy rodzic wie, że poruszająca się taśma bagażowa dla dzieci stanowi atrakcję i wzbudza chęć wskoczenia na nią. 9-latek z USA postanowił pójść o krok dalej - po prostu na nią wszedł i pojechał na drugą stronę, do pomieszczenia, z którego bagaże zabierane są do samolotu. Do sieci trafiło nagranie z lotniska Minneapolis-St. Paul International Airport.