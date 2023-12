Absolutny hit Polaków. Zainteresowanie tym krajem wzrosło gigantycznie

- Po pierwsze Turcja od lat słynie z bogatego all inclusive w luksusowych resortach, z tej formy pobytu chętnie korzystają rodziny z dziećmi, które poza atrakcyjnymi warunkami cenią też dobry stosunek ceny do jakości - wyjaśnia Marzena German z Wakacje.pl. - Po drugie, w tym roku oferta była wyjątkowo szeroka - na Riwierę Turecką można było polecieć ze wszystkich 12 lotnisk Polski, dzięki czemu osoby, które do tej pory mogły nie brać pod uwagę wycieczek lotniczych, chętniej kusiły się na taką opcję. Znaczenie miała też różnorodność oferty hotelowej.