Afera w Disneylandzie. Dzieci bawią się w ludzkich prochach

Najnowszy raport "Wall Street Journal" ujawnił makabryczny sekret dwóch amerykańskich parków rozrywki. Jak się okazuje, na ich terenie regularnie rozrzucane są ludzkie prochy.



Sprawa dotyczy kalifornijskiego Disneylandu i Walt Disney World Resort na Florydzie. Pracownicy tych obiektów są wyszkoleni, by zwracać uwagę właśnie na ludzkie szczątki. Gdy je dostrzegą, wracają na miejsce z odkurzaczem wyposażonym w filtr HEPA służący do dezynfekcji powietrza - donosi "The Wall Street Journal".