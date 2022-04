Afera w Gdańsku. Dawna "dziura wstydu" znów na ustach wszystkich

"Jak to możliwe, że w bezpośrednim sąsiedztwie Domu Zdrojowego powstał namiot kiczu? Założenia strefy relaksu w Brzeźnie, które były prezentowane mieszkańcom, nie przewidywały tego rodzaju wątpliwej rozrywki. To nie jest odpowiedzialne społecznie, aby tego rodzaju obiekt został postawiony bez konsultacji z mieszkańcami. Namiot wygląda brzydko oraz kiczowato i kontrastuje z przepięknym Domem Zdrojowym" - napisała w liście do Trójmiasto.pl mieszkanka Gdańska.