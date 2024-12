Afera w Zakopanem. "Co nie zrobimy, będzie hejt"

- Użyczyli nam bezpłatnie kilka instalacji, które są w mieście. Jest to m.in. ten miś, koperta pod skocznią i witacz na wjeździe do miasta - informuje Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.

- Co nie zrobimy, to i tak będzie hejt. Zawsze będzie się szukać drugiego, a nawet trzeciego i piątego dna. Jak zamiast misia byłby koń, to byłby za mały, albo nie ten kolor. Jak damy renifera, to też będzie źle - mówi Łukasz Filipowicz, w rozmowie z "Gazetą Krakowską". - Ja widzę dziesiątki ludzi, którzy robili sobie tam zdjęcia. Mam wrażenie, że ten hejt działa zupełnie odwrotnie niż zamierzenia tych osób, którym wszystko się nie podoba - dodaje.