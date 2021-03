Afryka. Nosorożce latają do góry nogami. Widok budzi kontrowersje

Nietypowa metoda transportu nosorożców ma być reakcją na niebezpieczeństwo, które grozi im ze strony kłusowników. Przestępcy polują na zwierzęta, by pozyskać ich rogi. W medycynie azjatyckiej uchodzą one za cenny lek, który uważany jest nawet za remedium na raka. Ich wartość może nawet dwukrotnie przewyższać złoto.

Nosorożce przenoszone w bezpieczniejsze rejony Afryki

Aby chronić nosorożce przed atakami kłusowników, ekolodzy przenoszą je w bezpieczniejsze obszary, gdzie mogą je monitorować i poddać należytej ochronie. Do transportu tych zwierząt najczęściej wykorzystuje się ciężarówki, jednak nie wszędzie można dotrzeć drogą lądową.

WWF Rhino Airlift 2019

Transport helikopterem - szybciej, łatwiej, taniej

Ze względu na liczne wątpliwości wobec tego procederu, rząd Namibii zwrócił się do zespołu badawczego Cornell's College of Veterinary Medicine o zbadanie tej sprawy. Okazało się, że zwierzęta znoszą to całkiem dobrze.